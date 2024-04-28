"Поверніть мені тата": у Києві пройшов мітинг на підтримку полонених військових (фото)
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Повернути захисників додому просять не лише дорослі, а й діти та навіть тваринки
У неділю, 28 квітня 2024 року, на вулиці Межигірській на Подолі у Києві на щотижневу акцію Free Azov вийшли родичі полонених військових з "Азову". Вони нагадали, що їхні близькі досі знаходяться у полоні та закликали зробити усе, щоб повернути їх додому.
Серед учасників були не лише родичі полонених, а й небайдужі українці, а також багато дітей. На акції Free Azov у Києві побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Люди вийшли на вулиці з плакатами. Діти тримали великі ватмани з написами: "Поверніть мені тата", "Мені бракує тата", "У когось свято, а я чекаю тата".
У присутніх також були плакати з закликами до українців не мовчати про полон:
- "Полон вбиває, твоє мовчання — теж";
- "Полон — пекло, мовчання — співучасть";
- "У нас весна, у полоні — пекло";
- "Не мовчи".
Деякі українці брали з собою на мітинг своїх домашніх улюбленців. Вони теж мали символіку чи плакати з написами "Free Azov" та "Де Азов?".
Зазначимо, акції Free Azov щотижня проходять в Києві, Дніпрі та інших містах України. Небайдужі громадяни закликають пам’ятати про воїнів "Азову", які досі знаходяться у російському полоні, та зробити усе можливе для їхнього повернення додому. Деякі з військових, які вийшли з "Азовсталі" за наказом, вже два роки знаходяться у полоні.
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