"Поверніть мені тата": у Києві пройшов мітинг на підтримку полонених військових (фото)

Повернути захисників додому просять не лише дорослі, а й діти та навіть тваринки

У неділю, 28 квітня 2024 року, на вулиці Межигірській на Подолі у Києві на щотижневу акцію Free Azov вийшли родичі полонених військових з "Азову". Вони нагадали, що їхні близькі досі знаходяться у полоні та закликали зробити усе, щоб повернути їх додому.

Серед учасників були не лише родичі полонених, а й небайдужі українці, а також багато дітей. На акції Free Azov у Києві побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Люди вийшли на вулиці з плакатами. Діти тримали великі ватмани з написами: "Поверніть мені тата", "Мені бракує тата", "У когось свято, а я чекаю тата".

У присутніх також були плакати з закликами до українців не мовчати про полон:

"Полон вбиває, твоє мовчання — теж";

"Полон — пекло, мовчання — співучасть";

"У нас весна, у полоні — пекло";

"Не мовчи".

Деякі українці брали з собою на мітинг своїх домашніх улюбленців. Вони теж мали символіку чи плакати з написами "Free Azov" та "Де Азов?".

Зазначимо, акції Free Azov щотижня проходять в Києві, Дніпрі та інших містах України. Небайдужі громадяни закликають пам’ятати про воїнів "Азову", які досі знаходяться у російському полоні, та зробити усе можливе для їхнього повернення додому. Деякі з військових, які вийшли з "Азовсталі" за наказом, вже два роки знаходяться у полоні.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядає легендарний завод "Азовсталь" у Маріуполі. Зруйнована будівля покривається іржею.