Украина провела большой обмен пленными на День Независимости: что известно

Посредником между Украиной и РФ выступила одна из стран-союзниц

Украина и Россия провели обмен пленными в формате 115 на 115. Все солдаты РФ были захвачены в плен во время наступления ВСУ в Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

По данным Минобороны РФ, все освобожденные солдаты, которых пленили под Курском, после обмена находятся на территории Беларуси. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь и дадут связаться с родственниками. Вскоре их доставят в Россию для лечения и реабилитации в военных госпиталях.

Украина вернула домой воинов Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Президент пообещал вернуть домой каждого украинцы.

"Мы помним о каждом и каждом. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", — сказал президент Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ удалось "наловить" много пленных в Курской области. Среди них немало срочников, которые первыми встретились с ВСУ.