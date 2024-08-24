Що загрожує 16-річним юнакам, які не стали на військовий облік: адвокат дав чітку відповідь

Є кілька нюансів

Мобілізація в Україні передбачає, що кожен громадянин у віці 16 років має стати на військовий облік. Невиконання цього обов'язку передбачає певні юридичні наслідки.

Про це розповів адвокат Дмитро Франчук, пише РБК-Україна. За чинним законодавством України, юнаки від 16-річного віку повинні зареєструватися у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Це передбачає проходження медичного огляду та реєстрацію особистих даних призовника. Ця процедура обов’язкова і контролюється на державному рівні.

"Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів", – зазначає Франчук.

Не виконання цього супроводжується адміністративним стягненням. А через те, що питання стосується 16-річних, то за них відповідальність несуть їх законні представники – батьки або опікуни. На порушника можуть накласти штраф, розмір якого залежить від конкретних обставин.

Водночас, за словами юриста, відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює перешкод для виїзду за межі країни. Проте після досягнення повноліття ситуація змінюється.

З цього періоду не виконання своїх обов'язків щодо військового обліку розцінюється як ухилення від військової служби. А це супроводжується серйознішими обмеженнями та штрафами.

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