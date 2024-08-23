Виїзд за кордон під час воєнного стану: які документи для цього потрібні чоловіку

Категорії чоловіків, які можуть покинути країну

З початку повномасштабного вторгнення та введення воєнного стану, для чоловіків віком від 18 до 60 років було заборонено виїжджати за межі держави. Однак існують категорії громадян, які мають право перетинати державний кордон.

Ці правила детально регламентуються постановою Кабінету Міністрів України № 57. Хто саме може виїхати за кордон та які документи для цього потрібні, вирішив розібратися "Телеграф".

- Чоловіки, близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час бойових дій, можуть покинути межі країни. Для цього їм потрібні документи, які підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо) та факт про загибель або зникнення безвісти, а також довідка з ТЦК та СП про відстрочку від мобілізації.

- Чоловіки з інвалідністю можуть виїхати за кордон, якщо мають:

довідку форми №157-1/о, посвідчення, що підтверджує статус;

пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Зазначимо, що документ, який підтверджує інвалідність, обов’язково має бути виданий українською медико-соціальною експертною комісією. Якщо група інвалідності встановлена за кордоном, то чоловік не зможе скористатися цією підставою для виїзду з України.

Також варто звернути увагу, якщо у військовому квитку є відмітка "знятий з військового обліку", це не є підставою для перетину кордону, оскільки вона не підтверджує, що чоловік непридатний до військової служби за станом здоров'я. Тому потрібно звернутися до ТЦК та СП за необхідними документами.

- Зняті з військового обліку за станом здоров’я чоловіки можуть покинути Україну, якщо в них є:

стандартний пакет документів, довідки с ТЦК та військово-обліковий документ;

довідка про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби.

Варто зазначити, що чоловіки, які раніше мали статус "обмежено придатний" не можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

- Також за кордон можуть виїжджати тимчасово непридатні особи. Для цього їм потрібна довідка про інвалідність або висновок ВЛК, що підтверджує статус тимчасової непридатності до військової служби строком до 6 місяців.

- До списку громадян призовного віку, які можуть покинути межі країни, входять чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю I або II групи або хворого родича.

Відповідно до чинного законодавства, для виїзду за кордон особи з інвалідністю або хворого необхідний медичний висновок, затверджений лікарсько-консультативною комісією, та наявність супроводжуючої особи. Самостійний перетин кордону такими особами заборонений . Ці норми поширюються також на осіб, які виїжджають з метою догляду за хворими членами сім'ї.

- Багатодітний батько з трьома і більше неповнолітніми дітьми може виїхати за кордон, якщо має:

свідоцтва про народження всіх дітей;

свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу;

рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Зокрема, багатодітний батько може виїхати й без дітей, якщо на руках є відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії.

- Чоловіки, які не проживають зі своїми дітьми, можуть виїхати за кордон лише за умови доведення факту сплати аліментів. Для цього необхідно надати рішення суду про стягнення аліментів та довідку про відсутність заборгованості.

Зверніть увагу, якщо багатодітний батько призовного віку, він має отримати документ про відстрочку та оновити свої дані.

- Чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину, також можуть перетинати державний кордон. Для цього їм потрібно: свідоцтво про народження дитини; свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, чи документ про визнання матері зниклою безвісти або оголошення матері померлою.

- Дозволено покидати межі країни особам, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання за кордон.

Якщо на лікування, чоловіку потрібне направлення та лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає його на лікування.

Військовослужбовець, який їде на військові навчання, повинен мати для цього пакет документів, про який інформує військова частина, яка відправляє його за кордон.

- Також існують категорії заброньованих чоловіків, які виїжджають за кордон по роботі. До них входять чоловіки водії, волонтери, залізничники, спортсмени, діячі культури. Про дозвіл на виїзд турбуються або роботодавці, або відповідні міністерства.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося осіб, які доглядають за хворими родичами.