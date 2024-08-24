Что грозит 16-летним юношам, не ставшим на военный учет: адвокат дал четкий ответ

Есть несколько нюансов

Мобилизация в Украине предполагает, что каждый гражданин в возрасте 16 лет должен стать на военный учет. Невыполнение этой обязанности предполагает определенные юридические последствия.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук, пишет РБК-Украина. По действующему законодательству Украины, юноши с 16-летнего возраста должны зарегистрироваться в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Это подразумевает прохождение медицинского осмотра и регистрацию личных данных призывника. Эта процедура обязательна и контролируется на государственном уровне.

"Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мероприятий", — отмечает Франчук.

Не исполнение этого сопровождается административным взысканием. А так как вопрос касается 16-летних, то за них ответственность несут их законные представители – родители или опекуны. На нарушителя могут наложить штраф, размер которого зависит от конкретных обстоятельств.

В то же время, по словам юриста, отсутствие взятия на военный учет в 16 лет не создает препятствий для выезда за пределы страны. Однако после достижения совершеннолетия ситуация меняется.

С этого периода не выполнение своих обязанностей по военному учету расценивается как уклонение от военной службы. А это сопровождается более серьезными ограничениями и штрафами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу во время военного положения.