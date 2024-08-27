"Ворог зламається 100%": в Раді сказали, скільки триватиме війна в Україні

Нардеп про мобілізацію колишніх в’язнів: є мотивація і результат

Тема зміни мобілізаційного віку в бік "омолодження" останніми тижнями актуалізувалася в суспільстві, не в останню чергу стараннями народних депутатів. Відмовитися від призову людей 50+ на користь більш молодих і здорових рекрутів виглядає логічним рішенням, та чи дійсно військове керівництво вимагає таких змін від Верховної Ради, особливо на фоні нового мобілізаційного законодавства яке, в теорії, мало б надати поштовх для більш масового призову?

На ці та інші запитання в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" відповів народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

— Пане Руслане, ваші колеги по парламенту, зокрема Роман Костенко, наголошують на тому, що Україні слід рухатися в бік "омолодження" мобілізації і призивати вже з 20 років. Ви часто буваєте на фронті, тому хотілося б почути вашу думку, чи це доцільно зараз?

— Всі вимоги Генштабу та головкома Верховна Рада виконала: закон по "омолодженню" мобілізації ми прийняли. Чинне законодавство дозволяє омолодити склад ЗСУ призовниками від 25 років. І якщо військові, Генштаб та головком будуть вимагати зниження мобілізаційного віку, бо ж воюють вони, то ми, депутати, як солдати, повинні виконувати наказ. А просто гратися в політику не пройде.

Буде запит у військових щодо омолодження призовного віку — і це станеться. Ми ж бачимо, що війна затягується. Але якщо станеться, то, на мою думку, знижувати призовний вік потрібно поступово — спочатку до 23 років, наприклад. І без фахової підготовки точно не треба хлопців призивати. Але зараз на фронті, як я бачу, задачі омолодження у військових не стоїть.

— А які нагальні завдання в такому разі?

— Зараз стоїть завдання приділити увагу якісній підготовці мобілізованих, надати їм озброєння. Днями я повернувся з фронту, знаю, що за чотири дні загинули два молоді комбати. Одному було 29 років, і таких навичок, які отримували хлопці, навчаючись за кордоном, у цього молодого командира просто не було, і він потрапив в засідку. Була б підготовка, все могло скластись інакше.

Мобілізація у 20-25 років — щоби що? Якби б хтось сказав, що треба навчати так, щоб коли людину призвали в 25 років, то вона б вже все вміла, то це було б супер.

— Нове мобілізаційне законодавство виявилося ефективним? Як оцінюєте?

— Ми ще не побачили остаточних результатів мобілізації, починаючи з травня, коли був прийнятий новий закон. Знаю, що мобілізація йде за планом, але на фронт потрапила тільки приблизно чверть з тих, хто був мобілізований, інші ще проходять підготовку.

— Ви кажете, що поки у Генштабу нема запиту на "омолодження" мобілізації, а як щодо депутатів? Заклики мобілізувати більш молодих чоловіків, які ми чуємо від депутатів, це просто окремі думки, чи вже готовність голосувати, якщо буде такий законопроект?

— Депутати, які хочуть перемоги України, будуть голосувати за те, що запропонують Генштаб, військові, головком, верховний головнокомандувач. Це сто відсотків. Єдина можливість, яка є у депутатів, — робити якісь поправки. А от щодо приділення підвищеної уваги до підготовки мобілізованих, то ми мусимо це робити. Давайте все ж таки дочекаємось, коли більшість призовників пройдуть підготовку. Ми побачимо її якість і отримаємо омолоджений склад ЗСУ.

— А що вже зараз можна сказати про якість мобілізованих?

— За моїми оцінками, приблизно 20% треба відсіювати з різних причин. "Нічого не можу", "нічого не буду" — таких у військових частинах називають відмовниками. Вони відмовляються від виконання бойового розпорядження і знаходять для цього безліч причин. Є також непоодинокі випадки СЗЧ (самовільне залишення частини. — Ред.), а вироків — одиниці. Генштаб і головком вимагають створити військову поліцію і військові суди, щоб посилити правопорядок у війську. І це правильно, я вважаю.

Крім того, недоцільно призивати людей після 50 років з хронічними захворюваннями навіть водіями. Що таке водій БТР або вантажівки на фронті? Це той чоловік, який повинен мати не тільки навички водія, а і вміти хоч якось відремонтувати техніку, якщо в полі щось трапилось. А поміняти колесо на КрАЗі, яке важить 137 кілограмів, людина з хворою спиною не зможе. І з окопу в окоп перебігти з амуніцією вагою в 37 кілограмів — це треба мати гарну фізичну підготовку.

— Ви наголошуєте на важливості підготовки мобілізованих. А як зараз справи з такою підготовкою? На неї вистачає часу?

— Навіть новій футбольній команді, щоб навчитися гарно грати, потрібен щонайменше рік, а не два місяці. Тому треба якісніше підходити до підготовки, в тому числі, строковиків. Була ідея: призвати хлопців допризовного віку, 20-25 років, щоб вони пройшли строкову службу протягом 12 місяців і отримали підготовку, фах.

Ворога точно не варто недооцінювати, а отже потрібно діяти відповідно і щодо підготовки наших військових. До речі, лави ворога молодшають…

— Як показала себе мобілізація колишніх ув’язнених?

— Місяць тому я був на Краматорському напрямку, і там на полігоні проходив навчання разом зі звільненими умовно-достроково. Слухайте, ну це мотивовані хлопці. Мотивовані! Це, мабуть, склалося через ті умови, в яких вони до цього перебували. Є деякі підрозділи, в яких вони вже воюють, і командири задоволені: є мотивація і результат.

— Перебуваючи на фронті і реально розуміючи стан справ в ЗСУ, чи близько ми до закінчення війни?

— Я так думаю, що треба готуватися до довгострокової війни щонайменше до кінця 2025 року. Без неба ворог зламається, це сто відсотків. Коли це станеться? Коли у нас буде 300 літаків. Якщо рух буде такими темпами, як зараз, то рік перелому у війні я вже назвав.