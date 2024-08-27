"Враг сломается 100%": в Раде сказали, сколько будет продолжаться война в Украине

Нардеп о мобилизации бывших заключенных: есть мотивация и результат

Тема смены мобилизационного возраста в сторону "омоложения" в последние недели актуализировалась в обществе, не в последнюю очередь стараниями народных депутатов. Отказаться от призыва людей 50+ в пользу более молодых и здоровых рекрутов выглядит логичным решением, действительно ли военное руководство требует таких изменений от Верховной Рады, особенно на фоне нового мобилизационного законодательства, которое, в теории, должно было бы дать толчок для более массового призыва?

На эти и другие вопросы в блиц-интервью "Телеграфу" ответил народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

— Руслан, ваши коллеги по парламенту, в частности Роман Костенко , отмечают, что Украине следует двигаться в сторону "омоложения" мобилизации и призывать уже с 20 лет. Вы часто бываете на фронте, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение, целесообразно ли это сейчас?

— Все требования Генштаба и главкома Верховная Рада выполнила: закон по "омоложению" мобилизации мы приняли. Действующее законодательство позволяет омолодить состав ВСУ призывниками от 25 лет. И если военные, Генштаб и главком будут требовать снижения мобилизационного возраста, потому что воюют они, то мы, депутаты, как солдаты, должны выполнять приказ. А просто играть в политику не пройдет.

Будет запрос у военных по поводу омоложения призывного возраста — и это произойдет. Мы видим, что война затягивается. Но если произойдет, то, по-моему, снижать призывной возраст нужно постепенно — сначала до 23 лет, например. И без профессиональной подготовки точно не нужно ребят призывать. Но сейчас на фронте, как я вижу, задача омоложения у военных не стоит.

— А какие насущные задачи в таком случае?

— Сейчас стоит задача уделить внимание качественной подготовке мобилизованных, предоставить им вооружение. На днях я вернулся с фронта, знаю, что за четыре дня погибли два молодых комбата. Одному было 29 лет, и таких навыков, которые получали ребята, учась за границей, у этого молодого командира просто не было, и он попал в засаду. Была бы подготовка, все могло бы сложиться иначе.

Мобилизация в 20-25 лет — чтобы что? Если бы кто-то сказал, что надо учить так, чтобы если человека призвали в 25 лет, то он бы уже все умел, то это было бы супер.

— Новое мобилизационное законодательство оказалось эффективным? Как вы оцениваете?

— Мы еще не увидели окончательных результатов мобилизации, начиная с мая, когда был принят новый закон. Знаю, что мобилизация идет по плану, но на фронт попала только примерно четверть из мобилизованных, остальные еще проходят подготовку.

— Вы говорите, что пока у Генштаба нет запроса на "омоложение" мобилизации, а как насчет депутатов? Призывы мобилизовать более молодых мужчин, которые мы слышим от депутатов, это просто отдельные мнения, или готовность голосовать, если будет такой законопроект?

— Депутаты, желающие победы Украины, будут голосовать за то, что предложат Генштаб, военные, главком, верховный главнокомандующий. Это сто процентов. Единственная возможность, которая есть у депутатов, — делать поправки. А вот что касается уделения повышенного внимания к подготовке мобилизованных, то мы должны это делать. Давайте все же дождемся, когда большинство призывников пройдут подготовку. Мы увидим ее качество и получим омоложенный состав ВСУ.

— А что уже сейчас можно сказать о качестве мобилизованных?

— По моим оценкам, примерно 20% нужно отсеивать по разным причинам. "Ничего не могу", "ничего не буду" — таких в воинских частях называют отказниками. Они отказываются от исполнения боевого распоряжения и находят для этого множество причин. Есть также редкие случаи СЗЧ (самовольное оставление части. — Ред. ), а приговоров — единицы. Генштаб и главком требуют создать военную полицию и военные суды, чтобы усилить правопорядок в армии. И это верно, я считаю.

Кроме того, нецелесообразно призывать людей после 50 лет с хроническими заболеваниями даже водителями. Что такое водитель БТР или грузовика на фронте? Это тот человек, который должен иметь не только навыки водителя, но и уметь хоть как-то отремонтировать технику, если в поле что-нибудь случилось. А поменять колесо на КрАЗе, весящее 137 килограммов, человек с больной спиной не сможет. И из окопа в окоп перебежать с амуницией весом в 37 килограммов – это нужно иметь хорошую физическую подготовку.

— Вы подчеркиваете важность подготовки мобилизованных. А как сейчас обстоят дела с такой подготовкой? На нее хватает времени?

— Даже новой футбольной команде, чтобы научиться хорошо играть, нужен минимум год, а не два месяца. Поэтому нужно более качественно подходить к подготовке, в том числе, срочников. Была идея: призвать ребят допризывного возраста, 20-25 лет, чтобы они прошли срочную службу в течение 12 месяцев и получили подготовку, профессию.

Врага точно не стоит недооценивать, а значит, нужно действовать соответственно и по подготовке наших военных. Кстати, ряды врага молодеют…

— Как показала себя мобилизация бывших заключенных?

— Месяц назад я был на Краматорском направлении, и там на полигоне проходил обучение вместе с освобожденными условно-досрочно. Слушайте, ну это мотивированные ребята. Мотивированные! Это, вероятно, сложилось из-за тех условий, в которых они до этого находились. Есть некоторые подразделения, в которых они уже сражаются, и командиры довольны: есть мотивация и результат.

— Находясь на фронте и реально понимая положение дел в ВСУ, близко ли мы до окончания войны?

— Я так думаю, что нужно готовиться к долгосрочной войне как минимум до конца 2025 года. Без неба враг сломается, это сто процентов. Когда это произойдет? Когда у нас будет 300 самолетов. Если движение будет такими темпами как сейчас, то год перелома в войне я уже назвал.