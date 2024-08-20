Мобілізація та виїзд за кордон: хто може покинути межі країни у воєнний стан

У 16 років особа може самостійно виїхати за кордон

З початку повномасштабного вторгнення та введення воєнного стану, для чоловіків віком від 18 до 60 років було заборонено виїжджати за межі держави. Однак є винятки.

Також ці обмеження не стосуються 17-річних юнаків, пише РБК-Україна. Відповідно до ст. 313 Цивільного кодексу України, особи, які досягли 16 років, мають право на самостійний виїзд за кордон.

У травні набули чинності нові законодавчі зміни, які передбачають додаткові перевірки для чоловіків призовного віку при перетині кордону України. Тепер усі чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі не лише паспорт, а й військово-обліковий документ. Це правило запроваджено відповідно до змін у законах України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Громадяни призовного віку, які не мають законних підстав для звільнення від мобілізації, не можуть виїхати за межі країни. Вони повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу прикордонника.

Хто може виїхати

Існують категорії чоловіків, які можуть законно перетинати державний кордон. Розглянемо детальніше, хто має таке право:

особи, заброньовані на період мобілізації (у відрядження);

люди, яких визнали непридатним до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину;

чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружина, яких проходить військову службу.

Також є особливі категорії українців, які можуть перетинати кордон:

особи з інвалідністю;

особи, які супроводжує осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю;

доглядальники чи опікуни, які супроводжують хворого на лікування за кордон;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги або здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

працівники залізничного транспорту, морської та авіаційної галузей.

Особам, які планують виїхати за кордон, рекомендується попередньо перевірити свої дані у ТЦК та СП та переконатися, що всі необхідні відомості внесені у військово-обліковий документ.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося осіб, які доглядають за хворими родичами.