До школи 1 чи 2 вересня? Коли в Україні стартує новий навчальний рік 2024/2025

Багатьох батьків турбує питання, коли розпочнеться новий навчальний рік, оскільки 1 вересня випадає на неділю

Незабаром вересень, а значить і День знань, і новий навчальний рік для школярів та вчителів. "Телеграф" вже ділився добіркою гарних пісень на 1 вересня, а тепер розповідає, коли стартує навчальний рік 2024/2025 і коли він закінчиться.

Так, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, новий навчальний рік в Україні стартує у понеділок, 2 вересня 2024 року. А закінчиться він має до 30 червня 2025 року.

За рішенням МОН, навчальний рік у школах України продовжуватиметься з урахуванням безпекової ситуації та енергетичної складової. Тобто є загальні рекомендації Міносвіти, проте педради та керівництва шкіл самі вирішуватимуть та коригуватимуть структуру навчального року відповідно до специфіки навчального закладу, наявності укриттів та ситуації з енергопостачанням.

Іншими словами, керівництво шкіл на місцях в автономному режимі вирішуватиме питання про тривалість навчального року, тривалість уроків та перерв, онлайн/офлайн формат навчання. Також школи на місцях самі прийматимуть рішення про дати та тривалість канікул для школярів під час навчального року.

Раніше "Телеграф" публікував церковний календар на вересень 2024 року. Усі дати релігійних свят за новим стилем.