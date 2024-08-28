В школу 1 или 2 сентября? Когда в Украине стартует новый учебный год 2024/2025

Многих родителей тревожит вопрос, когда начнется новый учебный год, так как 1 сентября выпадает на воскресенье

Совсем скоро сентябрь, а значит и День знаний, и новый учебный год для школьников и учителей. "Телеграф" уже делился подборкой красивых песен на 1 сентября, а теперь рассказывает, когда стартует учебный год 2024/2025, и когда он закончится.

Так, согласно рекомендациям Министерства образования, новый учебный год в Украине стартует в понедельник, 2 сентября 2024 года. А закончится он должен 30 июня 2025 года.

По решению МОН, учебный год в школах Украины будет продолжаться с учетом условий безопасности и энергетической составляющей. То есть, есть общие рекомендации Минобразования, однако, педсоветы и руководства школ будут сами решать и корректировать структуру учебного года в соответствии со спецификой учебного заведения, наличием укрытий и ситуации с энергоснабжением.

Другими словами, руководство школ на местах в автономном режиме будет решать вопросы о продолжительности учебного года, продолжительности уроков и перерывов, онлайн/офлайн формате обучения. Также школы на местах сами будут принимать решения о датах и продолжительности каникул для школьников во время учебного года.

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