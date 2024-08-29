У Києві та низці областей України скасували графіки відключень: у чому причина

Українцям нагадали, що енергосистема ще не відновилася після російських атак

В Україні масово скасовують графіки вимкнень світла та вводять екстрені та аварійні відключення. В енергосистемі країни складна ситуація після нещодавніх російських обстрілів.

Про це повідомили у ДТЕК. У компанії уточнили, що під час екстрених відключень графіки погодинних відключень не діють.

Так, за вказівкою "Укренерго", екстрено довелося знеструмити спочатку Київ, а також Київську, Дніпропетровську та Донецьку області. Відключення сталося близько 15:00. Пізніше в "Укренерго" додали, що графіки скасували додатково у Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській — у регіонах запроваджено аварійні відключення.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло до будинків українців", — додали в ДТЕК.

В "Укренерго" повідомили, що про відміну аварійних та екстрених відключень повідомлять додатково. Українців закликають економно витрачати електроенергію у ті часи, коли вона є.

Нагадаємо, що "Укренерго" також вводило в дію екстрені графіки 28 серпня у низці областей. Окрім Києва, Донецької, Дніпропетровської та Київської областей графіки не працювали й в Одеській області. Однак згодом ситуація в енергосистемі стабілізувалася таобленерго повернулися до погодинних відключень.

Також "Телеграф" розповідав про те, чому деяким чергам відключають світло довше, ніж у решті. У ДТЕК пояснили ситуацію.