Забудьте про графіки: в ДТЕК зробили нову заяву заяву щодо відключень світла 28 серпня

Енергетики працюють, аби повернути електроенергію в кожну домівку

У середу, 28 серпня, у Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях ввели аварійні відключення світла. Причиною цього є складна ситуація в енергосистемі після масштабного обстрілу РФ.

Про це повідомляється у телеграм-каналі ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", – йдеться в заяві ДТЕК.

Там звернули увагу споживачів на те, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – додали в компанії.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі громадяни скаржаться, що у них є електропостачання лише півтори години за весь денний період. У компанії Yasno пояснили, чому так відбувається. Окрім цього, у середу, 28 серпня, у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключення світла. Одночасно відключатимуть дві черги. Українців просять ощадливо витрачати електрику, коли є світло.