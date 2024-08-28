Надзвичайно оптимістично, проте чи надовго: у Львові оприлюднили нові графіки відключень

Зміни графіків відбуваються регулярно

Відключення світла в Україні продовжується. Планово відключають світло по всій території держави. Не виключення і Львівська область. Графіки, які оприлюднили в "Львівобленерго" зранку 28 серпня вельми оптимістичні — більша частина абонентів цілий день матиме електроенергію. Графік, який оприлюднили попередньо, значно відрізнявся. Імовірною причиною зміни графіків стала хмарна погода.

Подивитися графік відключень та дізнатися, чому у вас немає світла та до якої групи ви входите, можна на сайті "Львівобленерго". Організація також веде канал в Telegram, в якому викладає оперативно нові графіки.

Слідкувати за ним варто, адже графіки міняються, як то кажуть, по-живому. Наприклад за день 27 серпня, графіки змінювалися дев'ять разів. Залежно від навантаження на енергосистему кількість годин зі світлом у різних груп змінювалася. Це вже стало приводом для жартів у місцевих соцмережевих спільнотах. "Починаємо день не з кави, а з нового графіка відключень", — радіють новому, більш поблажливому графіку.

Групи відключень Львівщини змінились 23 серпня. Користувачі чат-ботів отримали про це повідомлення.

Де можна перевірити свою групу відключень:

• Сайт "Львівобленерго": https://poweron.loe.lviv.ua/

• Чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів): https://www.viber.com/loebot

• Чат-бот "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів): https://t.me/loeserviceBot

• чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів): https://www.viber.com/loebiznesbot

• чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів): https://t.me/loebiznesbot

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деяких областях окрім планових відключень, запровадили й екстрені. Люди жаліються, що в них є світло менш як 2 години за світлий час доби.