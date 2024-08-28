Вимикають без попередження: чому не діють графіки відключень світла в Одесі 28 серпня

Також заплановано ремонтні роботи на електромережах

Після однієї з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру 26 серпня, в Україні повернулися жорсткі графіки відключень світла. В середу у деяких регіонах, зокрема й в Одесі та області, окрім погодинних графіків введено екстрені відключення, тривалість яких невизначена.

"Друзі, отримали команду від Укренерго про введення екстрених відключень. У зв’язку з цим графіки відключень наразі не діють, і світло може бути відключене без попередження. Тривалість екстрених відключень наразі невідома. Слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці", — повідомили у ДТЕК "Одеські електромережі".

Таким чином графіки відключень світла в Одесі на 28 серпня, оприлюднені раніше, зранку скасовано. Дізнатися про актуальну ситуацію з відключеннями можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі за посиланням.

Повернення до попередніх графіків має відбутися після скасування екстрених відключень. Планувалося, що 28 серпня в Одеській області упродовж доби будуть відключати по дві групи споживачів. Крім того, в Одесі заплановано ремонтні роботи на електромережах за такими адресами:

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні покращиться ситуація з електропостачанням. Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв вважає, що за певних умов буде навіть надлишок генерації.