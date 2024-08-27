Готуємося до тривалих відключень світла: де киянам знайти "Пункти незламності"

Важлива та актуальна інформація для мешканців столиці

Росіяни регулярно атакують українську енергосистему ракетами та ударними дронами. Своїми діями ворог намагається досягти тотального блекауту в нашій енергетичній інфраструктурі.

У зв’язку з цим "Укренерго" запроваджує контрольовані відключення світла для всіх без винятку регіонів, а у Києві, за рішенням військової адміністрації, активно розгортаються "Пункти незламності". "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам про те, як швидко та зручно можна знайти "острівці тепла та безпеки" у столиці.

Для стабілізації роботи енергосистеми країни "Укренерго" запроваджує обмеження енергопостачання для всіх без винятку регіонів. Під час тривалої відсутності світла мешканці Києва можуть відвідати "Пунктами незламності", де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.

Що є в "Пунктах незламності"

"Пункти незламності" були створені для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій. Вони є "острівцями безпеки, стабільності та тепла".

Такі об’єкти функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії. На даний час у Києві та Київській області діють сотні таких пунктів.

У "Пунктах незламності" завжди є:

світло

вода

інтернет

тепло

мобільний зв’язок

місце для підзарядки гаджетів

аптечка

куточок для матері та дитини

місце для відпочинку.

Як знайти "Пункти незламності" у Києві

Інформацію про розташування пунктів можна дізнатися кількома способами:

у додатку "Дія". Для цього зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги", потім натисніть "Пункти незламності", виберіть свою область і завантажте картку. Після цього карта буде доступна для використання офлайн. Додаток покаже всі "Пункти незламності" в радіусі 1,5 км.

У додатку "Дія" є інтерактивна карта, де можна знайти найближчий "Пункт Незламності", дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут.

у районних адміністраціях та органах місцевого самоврядування

на офіційному сайті

в чат-боті в Telegram або Viber.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр енергетики Галущенко зробив невтішну заяву щодо світла. Він констатував, що ситуація, що склалася після обстрілів, є складною.