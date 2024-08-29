В Киеве и ряде областей Украины отменили графики отключений: в чем причина

Украинцам напомнили, что энергосистема еще не восстановилась после российских атак

В Украине массово отменяют графики выключений света и вводят экстренные и аварийные отключения. В энергосистеме страны сложная ситуация после недавних российских обстрелов.

Об этом сообщили в ДТЭК. В компании уточнили, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют.

Так, по указанию "Укрэнерго" экстренно пришлось обесточить сначала Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую и Донецкую области. Отключение произошло около 15:00. Позже в "Укрэнерго" добавили, что графики отменили дополнительно в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской — в регионах введены аварийные отключения.

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", — добавили в ДТЭК.

В "Укрэнерго" сообщили, что об отмене аварийных и экстренных отключений сообщат дополнительно. Украинцев призывают экономно расходовать электроэнергию в те часы, когда она есть.

Напомним, что "Укрэнерго" также вводило в действие экстренные графики 28 августа в ряде областей. Помимо Киева, Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей графики не работали и в Одесской области. Однако спустя время ситуация в энергосистеме стабилизовалась и облэнерго вернулись к почасовым отключениям.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему некоторым очередям отключают свет дольше, чем в остальных. В ДТЭК объяснили ситуацию.