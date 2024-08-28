Чому світло пропадає раптово: енергетики розповіли про екстрені відключення

Спрогнозувати навантаження на систему заздалегідь неможливо

Після масштабної ракетної атаки росіян, що відбулася 26 серпня, компанія "Укренерго" була змушена задіяти екстрені відключення світла, а пізніше повернутися до планових графіків. Проте деякі громадяни нарікають на те, що їхній оператор розподілу несподівано повернув екстрені відключення світла.

Так, користувачка мережі Марина Зінченко запитала на сторінці ДТЕК про те, чому за її адресою раптом було запроваджено екстрені відключення світла, якщо раніше компанія попереджала про дві черги відключень.

"Чому вчора тоді писали про дві черги?" — запитала Марина Зінченко.

У компанії відповіли, що екстрені відключення запроваджуються тоді, коли необхідно терміново збалансувати систему. Подеколи така задача прилітає раптово і у диспетчерів є буквально 10-15 хвилин на її виконання.

При цьому спрогнозувати навантаження на систему заздалегідь неможливо, адже це залежить від цілої низки факторів, від погодних умов до споживання користувачів.

Зауважимо, що у зранку середу, 28 серпня, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях було запроваджено аварійні відключення світла. Причиною цього стала складна ситуація в енергосистемі після масштабного обстрілу РФ. Проте вже об 11 ранку, за вказівкою "Укренерго" ці чотири області повернулися до графіків стабілізаційних відключень.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чому світло можуть вмикати лише на півтори години. Через дефіцит генерації, відключення можуть відбуватися у "негарантовані години" — сірий колір у графіку.