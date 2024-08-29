У ДТЕК пояснили, чому в окремих чергах надовго вимикають світло

Є кілька можливих причин, чому на одну чергу відключень може припадати найбільше часу без електроенергії

В Україні тривають відключення електроенергії через обстріли росіян. Світло відключають як за графіком, так і аварійно.

Буває, що на одну чергу відключень може припадати найбільше часу без світла, допоки інші в цей момент — з електроенергією. В енергетичній компанії ДТЕК пояснили, чому так відбувається.

У компанії зауважили, що НЕК "Укренерго" може запроваджувати екстрені відключення без графіків. Це робиться для стабілізації системи та уникнення ще більших пошкоджень.

"Під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно для стабілізації енергосистеми. Енергетики роблять все можливе та неможливе задля того, щоб повернути світло в домівки українців", — кажуть в компанії.

Скільки часу одна черга має бути без світла?

Якщо діють графіки, то відлючення відбуваються за такою схемою: 24 години в добі поділяють на 6 груп. Виходить 4 години одна група без світла, якщо дефіцит обсягом в одну чергу.

Якщо дефіцит обсягом в дві черги, то 24/6*2 = 8 годин без світла.

Є кілька можливих причин, чому на одну чергу відключень може припадати найбільше часу без електроенергії:

Технічні особливості мережі

Деякі райони можуть мати складнішу або застарілу інфраструктуру. Це вимагає більше часу для відновлення електропостачання.

Пріоритетність об'єктів

Черги, які не містять критично важливих об'єктів (лікарні, водоканали тощо), можуть відключатися на довший час.

Нерівномірний розподіл навантаження

Якщо в певній черзі знаходиться багато споживачів або енергоємних підприємств, її можуть відключати частіше або на довше для балансування системи.

Аварійні ситуації

У разі пошкодження обладнання в конкретному районі, відновлення може зайняти більше часу.

Географічне розташування

Віддалені або важкодоступні райони можуть стикатися з довшими періодами відключень через складнощі з ремонтом та обслуговуванням.

Обмеження потужності

При значному дефіциті електроенергії деякі черги можуть відключатися на довший час для забезпечення роботи інших важливих об'єктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні покращиться ситуація з електропостачанням.