"Нарощуємо силу": Зеленський заінтригував словами про таємну нараду та операцію на Курщині

Тема наради була засекреченою

У четвер, 29 серпня, президент Володимир Зеленський провів традиції наради з керівниками силових відомств. Одна з них, ймовірно, стосувалася розробки далекобійної зброї.

Як повідомив глава держави у Telegram, першу нараду він провів з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем щодо фронту. За словами президента, вони детально обговорили ситуацію по кожному напрямку.

"Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", — зазначив він.

Зеленський наголосив, що окремо вони обговорили операцію в Курській області. За його словами, завдання операції реалізовуються.

Він також повідомив, що у другій нараді взяли участь Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та Мінстратегпрому Олександр Камишін. Водночас президент наголосив, що всі деталі наради закриті.

"Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що Україна створила першу балістичну ракету, а наші війська успішно її випробували. Більше деталей президент наразі не розголошує.