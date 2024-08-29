"Наращиваем силу": Зеленский заинтриговал словами о тайном совещании и операции на Курщине

Тема совещания была засекреченной

В четверг, 29 августа, президент Владимир Зеленский провел традиции совещания с руководителями силовых ведомств. Одно из них, вероятно, касалось разработки дальнобойного оружия.

Как сообщил глава государства в Telegram, первое совещание он провел с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и начальником Генерального штаба Анатолием Баргилевичем относительно ситуации на фронте. По словам президента, они подробно обсудили ситуацию по каждому направлению.

"Больше всего внимания — Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно устойчиво бьются на позициях", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что отдельно они обсудили операцию в Курской области. По его словам, задачи операции реализуются.

Он также сообщил, что во втором совещании приняли участие Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и Минстратегпрома Александр Камышин. В то же время президент подчеркнул, что все детали совещания закрыты.

"Единственное, что стоит отметить – это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", — подчеркнул глава государства.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина создала первую баллистическую ракету, а наши войска успешно ее опробовали. Больше деталей президент пока не разглашает.