Зброя нового класу: Україна вперше успішно застосувала вітчизняну ракету-дрон "Паляниця"

Коде слово стало зброєю

Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця". Це зброя вітчизняного виробництва успішно уразила ворога.

Про це під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні відбулося перше і успішне застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона "Паляниця". Це новий наш метод відплати агресору", — заявив голова держави в Києві.

Зеленський наголосив, що ворога було уражено. Він подякував розробникам, виробникам та українським воїнам.

"Знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло, складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти, за що", — додав президент.

Зауважимо, що президент не пояснив, про що саме мова, проте ймовірно йдеться про нічну атаку на місто Острогожськ Воронезької області, де знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, у своєму урочистому зверненні до Дня Незалежності Зеленський наголосив, що наш народ завжди повертає борги й навіть із відсотками. Тому кожен, хто несе зло на нашу землю, збиратиме його плоди на своїй території. І це не помста чи зловтіха, а бумеранг для зла. Голова нашої держави назвав Росію "терористичною організацією номер один у світі", а Україну — незалежною європейською державою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський підписав закон "про заборону УПЦ МП" у День Незалежності.