"Гра з вогнем": Зеленський розповів, чи наважиться Росія на ядерну атаку

На його думку, РФ намагається напружувати медіапростір

Росія регулярно намагається залякувати міжнародну спільноту. Частиною цієї "залякувальної програми" є погрози щодо ядерної зброї.

Про це під час пресконференції у рамках форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив президент України Володимир Зеленський. Так він прокоментував заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова щодо "уточнення" доктрини про використання ядерної зброї.

"Гра з вогнем. Мені здається, це він цитує сам себе. Він це не вперше говорить. І щоразу, коли розвідка РФ знає наші наполегливі кроки та розуміє, що ми близькі до рішень. Коли вони розуміють, що може так статися, що будуть такі позитивні рішення. І чим ближче такі рішення, тим більше будуть напружувати медіапростір РФ і їхнє МЗС або інші інституції. Вони завжди залякують", — зазначив голова держави.

Зеленський наголосив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін надто любить своє життя і буде триматися за своє крісло, а також за підтримку російським суспільством його дій. Водночас президент зазначив, що використання ядерної зброї навряд підтримає весь світ.

"Я думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу. Або ми нічого не розуміємо в безпеці у світі, якщо комусь дозволено навіть думати про використання ядерної зброї", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Путін погрожує ядерною зброєю, але насправді не втілить погрози у життя. На його думку, застосування ядерної зброї в Україні не змінить ситуацію на фронті, не призведе до вагомих проривів, а політичні ризики для Путіна будуть надвеликі.