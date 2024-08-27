Не "ху..о": Зеленський знову обізвав Путіна словом із трьох літер

Український лідер висловився на адресу глави Кремля у присутності десятків журналістів, у тому числі іноземних

Президент України Володимир Зеленський обізвав російського диктатора Володимира Путіна. У спілкуванні з журналістами він назвав його "дід" — а це зовсім не те слово, яким зазвичай усі називають президента РФ.

Сталося це у прямому ефірі пресконференції "Україна-2024. Незалежність". Реакція Кремля наразі невідома.

"Про що в Азербайджані говорив старий дід — мені невідомо. Не впевнений, що про газ. Думаю, що є інші питання..." - сказав Володимир Зеленський.

Він мав на увазі, найімовірніше, візит Володимира Путіна до Азербайджану 18 серпня. Російський диктатор зустрівся в Баку із главою держави Ільгамом Алієвим. За даними ЗМІ, вони обговорювали російсько-азербайджанські двосторонні відносини. Але іноземні аналітики, зокрема ISW, припустили, що демонстрацією дипломатичної активності президент РФ спробував відвернути увагу від "незручної ситуації" у Курській області.

"Час цього візиту заслуговує на увагу, враховуючи ситуацію в Курській області та постійні зусилля Кремля, спрямовані на применшення масштабів та наслідків української операції. Російські державні ЗМІ зосередилися на поїздці Путіна до Азербайджану, висвітлюючи найдрібніші деталі, ймовірно, частково для того, щоб відвернути увагу від незручної ситуації в Росії, наповнивши інформаційний простір демонстрацією глобальної дипломатичної активності Кремля та його нібито успіхів", — пише Інститут вивчення війни".

Також "Телеграф" розповідав про те, що раніше в ОП назвали дурнем Дмитра Медведєва. Михайло Подоляк жорстко проїхався російським політиком після його чергових заяв про війну в Україні.