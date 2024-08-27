Україна вперше випробувала балістичну ракету власного виробництва, - Зеленський

Зеленський заявив, що випробування закінчилось успішно

Україна вперше в історії випробувала власну балістичну ракету. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. 2024. Незалежність", відповідаючи на запитання журналістів.

Очільник держави розкрив ці деталі, розповідаючи про напрацювання українського оборонного комплексу. "Думав, що рано про це говорити, але хотів, щоб була оцінка суспільством всього, саме наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах. Було випробування (позитивне) першої балістичної української ракети", — зазначив Зеленський. Більше деталей Президент наразі не розголошує.

У чому особливості балістичної ракети

Балістична ракета — це вид ракети, яка рухається по балістичній траєкторії, тобто після відключення двигунів більшу частину свого польоту вона здійснює за інерцією під дією гравітації та опору повітря. Ці ракети можуть бути як стратегічними, так і тактичними, залежно від їх дальності та призначення. Балістичні ракети можуть нести різні види боєзарядів, включаючи ядерні, хімічні, біологічні або звичайні.

Основними етапами польоту балістичної ракети є стартовий, коли працюють двигуни і ракета набирає висоту, і кінцевий, коли боєголовка або інша частина ракети рухається по траєкторії вниз до цілі. Завдяки високій швидкості та траєкторії польоту балістичні ракети важко перехопити.

Країни, які мають власні розробки та виробництво балістичних ракет: США, Росія, Китай, Франція, Індія, Північна Корея, Іран, Ізраїль та Пакистан. США та Росія мають найбільш потужний та розвинений арсенал, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), здатні нести ядерні боєголовки на відстані понад 10 000 кілометрів. Китай також має значні можливості у виробництві МБР і активно розвиває свою програму. Інші країни, такі як Індія, Пакистан та Північна Корея, також мають балістичні ракети середньої та великої дальності.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що Україна вперше успішно застосувала вітчизняну ракету-дрон "Паляниця". Вона вже встигла вразити ворога.