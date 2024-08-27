Зеленський захистив Татарова і розповів, що той вбивав чеченців: де і коли

Президент доволі жорстко відповів журналістам

Володимир Зеленський під час форуму "Україна. 2024.Незалежність" здивував своєю оцінкою роботи команди. Коли журналіст попросив очільника держави оцінити роботу Офісу президента, зокрема, Олега Татарова (заступника Керівника Офісу Президента), той відповів, що він разом із Малюком (голова СБУ) вбивали чеченців у Києві.

Президент зазначив, що команда працює над спільною метою, і робота кожного з її представників — це єдине надбання України. Зокрема, йдеться про F-16, Patriot. "Ви просто не знаєте всіх деталей", — зазначив Президент. Позитив є і в напрямку Європейського Союзу, та його не всі бачать.

Також Зеленський сказав, що він здивований запитанням журналістів щодо діяльності заступника Керівника Офісу Президента Олега Татарова. "Це знають і Сполучені штати, і всі: Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали українців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його? Щоб його вбили руські? Тому що я вже про це сказав, що це не публічна інформація".

Раніше "Телеграф", посилаючись на слова Володимира Зеленського, розповідав, що Україна створила і випробувала балістичну ракету. Її випробовування завершились успішно.