Поганий зір "вбереже" від мобілізації не всіх: з якими хворобами очей не візьмуть в армію

З деякими захворюваннями можна вважатися тимчасово непридатним

В Україні триває загальна мобілізація, проте існують категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову через стан здоров'я. Зокрема, захворювання очей можуть стати підставою для звільнення від військової служби.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують. Чоловіки з серйозними проблемами зору можуть отримати відстрочку.

Непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку визнаються особи, що мають:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

До служби в частинах забезпечення, навчальних закладах, медичних підрозділах тощо можуть призвати осіб з такими захворюваннями:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на одному оці або помірно виражені на обох очах;

різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або на обох очах;

різко виражені захворювання з прогресувальним, значно вираженим зниженням зорових функцій і частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах;

будь-яка етіологія на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування;

всі форми глаукоми Н40-Н42 у розвиненій стадії на одному оці або в початковій стадії одного або обох очей;

зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 за відсутності диплопії;

співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр;

гострота зору обох очей з корекцією до 0,5;

гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 за гостроти зору другого ока з корекцією до 0,2.

Відповідно до законодавства, особи, які перебувають у стані після перенесених гострих захворювань органу зору та його придаткового апарату або хірургічного лікування, визнаються тимчасово непридатними до військової служби.

Повністю придатними вважаються особи, в яких:

незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

офтальмогіпертензія на одному або обох очах;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують чоловіка з підвищеним тиском. В деяких випадках призвати можуть не в бойові підрозділи.