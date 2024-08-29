Чи мобілізують чоловіка з підвищеним тиском: все залежить від ступеня гіпертонії

В деяких випадках призвати можуть не в бойові підрозділи

Гіпертонія може бути підставою для відстрочки від мобілізації, але не завжди. Все визначається ступенем тяжкості захворювання, наявністю ускладнень та результатами медичного обстеження.

Для отримання статусу "непридатний" необхідно пройти ВЛК і надати всі необхідні документи. Пише УНІАН.

Якщо у чоловіка є інвалідність, пов'язана з гіпертонією, його не можуть мобілізувати без його згоди. А для осіб без інвалідності, але підвищеним тиском, рішення про мобілізацію приймається індивідуально, з урахуванням ступеня тяжкості захворювання.

Чи беруть до армії із гіпертонією 3 ступеня

Гіпертонію 3 ступеня діагностують при тиску 180/110 мм рт. ст. і більше, а також наявності симптомів серцево-судинних захворювань.

Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (Стаття 39) визначає, що мобілізація з гіпертонією III ступеня не проводиться, якщо є незворотні структурні ураження органів. Таким особам надається відстрочка і вони можуть служити тільки добровільно.

Відстрочку від мобілізації з гіпертонією надають за таких порушень:

симптоматичні артеріальні гіпертензії за наявності асоційованих станів;

гіпертонія 3 ступеня, яка не коригується гранично допустимими дозами препаратів;

гіпертонія 3 ступеня з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією, хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії;

крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва;

постійна форма фібриляції передсердь;

аневризма аорти;

стеноз магістральних артерій понад 50%.

Однак, якщо гіпертонія III ступеня не супроводжується серйозними ускладненнями, чоловіка можуть мобілізувати на не бойові посади, наприклад, у медичних підрозділах або навчальних центрах.

Чи мобілізують із гіпертонією 2 ступеня

При гіпертонії другого ступеня, тобто коли тиск регулярно підвищується до 160-179/100-109 мм рт. ст., чоловіки підлягають призову на службу, але з обмеженнями. Їх можуть направити на не бойові посади.

Гіпертонія 1 ступеня та відстрочка

Чоловікам з гіпертонією першого ступеня, тобто з показниками тиску 140-159/90-99 мм рт. ст., не дають відстрочку. Тому такі чоловіки можуть бути визнані придатними до військової служби в будь-яких видах військ.

Раніше "Телеграф" писав, чи заберуть до армії з паховою грижею. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.