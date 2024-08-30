Плохое зрение "убережет" от мобилизации не всех: с какими болезнями глаз не возьмут в армию

С некоторыми заболеваниями вас могут считать временно непригодным

В Украине идет общая мобилизация, однако существуют категории мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва из-за состояния здоровья. В частности, заболевание глаз может стать основанием для освобождения от военной службы.

Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации" определяет перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. Мужчины с серьезными проблемами зрения могут получить отсрочку.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

К службе в частях обеспечения, учебных заведениях, медицинских подразделениях и т.д. могут призвать лиц со следующими заболеваниями:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

резко выраженные заболевания с прогрессирующим, значительно выраженным понижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

любая этиология на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения;

все формы глаукомы Н40-Н42 в развитой стадии на одном глазу или в начальной стадии одного или обоих глаз;

зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений, все формы косоглазия Н49-Н51 при отсутствии диплопии;

содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 3,0 дптр;

острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5;

острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.

Согласно законодательству лица, находящиеся в состоянии после перенесенных острых заболеваний органа зрения и его придаточного аппарата или хирургического лечения, признаются временно непригодными к военной службе.

Полностью пригодными считаются лица, в которых:

незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

дихромазия; аномальная трихромазия любого типа.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли мужчину с повышенным давлением. В некоторых случаях призывать могут не в боевые подразделения.