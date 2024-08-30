Зеленський незадоволений енергетиками? ЗМІ дізналися про цікаве рішення президента

За інформацією джерел, глава "Укренерго" відмовляється писати заяву на звільнення

Голові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому, якому вже шукають заміну, запропонували написати заяву на звільнення за власним бажанням. Його звільнення було обговорено на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела. Пропозиція Кудрицькому звільнитися надійшла безпосередньо від Ставки.

Водночас джерела видання Forbes підтверджують інформацію про те, що відставку Кудрицького обговорювали на Ставці. Щобільше, пропозиція щодо заміни голови "Укренерго" надійшла нібито від президента України Володимира Зеленського. Також джерела повідомляють, що Кудрицький відмовився писати заяву на звільнення за власним бажанням.

За інформацією УНІАН, головна причина – удари по енергооб’єктах. Главу "Укренерго" звинувачують у тому, що він не зміг забезпечити захист підстанцій та станцій від російських обстрілів.

"Кудрицькому сказали написати заяву про звільнення. Головна причина — з десяти попадань підстанціями, які завдала Росія, практично всі закінчилися успіхом, тому що станції не були належним чином укріплені. Ступінь готовності споруд був від 20 до 80 відсотків", — заявило джерело в Міненерго.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали, серед іншого, стан в енергосистемі країни після ударів. Він прямо не прокоментував звільнення Кудрицького, але натякнув, що настав час рішень.

"Було сьогодні кілька важливих розмов про енергетику – наслідки ударів та захист, який має бути. І неодноразово на засіданнях Ставки говорилося, вирішувалося, що робити, як вчинити, чим забезпечити. Зараз час висновків", — заявив глава держави.

Рішення про звільнення голови "Укренерго" приймає наглядова рада компанії. До його складу входять три незалежні члени та три представники держави. Сам Кудрицький поки що ніяк не прокоментував чутки про його відставку.

Нагадаємо, що ВАКС зобов’язав НАБУ розпочати другу кримінальну справу проти Володимира Кудрицького. Його звинувачують у завданні збитків державі на 716 млн грн у перші місяці війни.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні перестануть відключати світло. Енергетики зараз докладають максимум зусиль, щоб відновити енергосистему після обстрілу.