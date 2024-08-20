ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити вже другу справу проти глави "Укренерго" Кудрицького

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) відкрити кримінальну справу щодо голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького через завдання державі збитків 716 млн грн.

Про це йдеться в рішенні ВАКС від 24 липня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Мова йде про кримінальне провадження №52022000000000091 за фактом завдання державі збитків на 716 млн грн в перші місяці війни. Мова йде про схему заволодіння електроенергії приватним трейдером "Юнайтед Енерджі" за сприяння керівництва "Укренерго".

В рамках цього провадження НАБУ ще 11 квітня 2024 року оголосило про підозру одному з підлеглих Кудрицького — начальнику департаменту адміністратора розрахунків Дирекції ринкових операцій "Укренерго". Однак самому керівнику держкомпанії звинувачення висунуті не були.

Тепер ВАКС зобов'язав НАБУ розслідувати причетність Кудрицького до цієї справи.

Раніше ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Кудрицького за фактом крадіжки 10 млн грн при закупівлі бронежилетів в перші місяці війни. По цій справі СБУ та НАБУ затримали одного з топменеджерів "Укренерго". По цій справі глава "Укренерго" також проходить як свідок.