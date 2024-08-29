Це не залякувальний блекаут: в "Укренерго" назвали головну мету російських атак

Росіяни фактично діють як терористи, намагаються досягти своїх цілей, беручи в заручники цивільних людей.

Росія ще з жовтня 2022 року за допомогою масованих атак намагається спричинити повне довгострокове погашення енергосистеми, особливо в зимовий період. У російського диктатора Путіна задумали створити такі гуманітарні умови в тилу нашої країни, щоб це почало впливати на фронт.

Про це розповів керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Подробиці він озвучив в інтервью ВВС.

"Тобто вони фактично діють як терористи, намагаються досягти своїх цілей, беручи в заручники цивільних людей. Тільки терористи зазвичай тероризують якусь обмежену групу людей, а тут ми говоримо про десятки мільйонів українців, яких росіяни взимку 2022-2023 року хотіли залишити не тільки без світла, а й без тепла, без води, без мобільного зв'язку, без транспорту.", — пояснив він.

Кудрицький пояснив, що російськ армія намагалася розвалити ракетами електростанції і вузлові підстанції "Укренерго", які передають електроенергію в регіони і на великі відстані в нашій інфраструктурі, яка транспортує електрику.

"Вони думали, що енергосистема після таких масованих атак розділиться на декілька частин і через декілька хвилин або годин сколапсує. Що у ній не будуть збалансовані ці частини, а енергосистема може працювати тільки коли споживання дорівнює виробництву. Їм це не вдалося.", — додав керівник "Укренерго".

Росіяни не змогли умовно знищити енергосистему, спричинити якийсь там тритижневий блекаут. Їм вдалося завдати шкоди лише окремим великим містам – Києву, Одесі, Харкову, Львову та Дніпру.

"І в деяких інших містах були жорсткі обмеження електропостачання через ракетні і дронові удари росіян, але нам вдавалося кожен раз швидко відновлювати електроживлення. І, врешті-решт, зима 2022-2023 року пройшла в певних обмеженнях, але вони були здебільшого планові.", — додав він.

Кудрицький зауважив, що ці обмеження дискомфортні, вони пригнічують бізнес-активність. Але вони не є таким катастрофічним сценарієм, який спричинив би якийсь вплив на наш фронт та "поставив би на коліна" Україну.

"Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак", — підкреслив він.

Керівник додав, що об'єкти "Укренерго" наразі перебувають під надійним інженерним захистом. Він витримує пряме влучання, наприклад, шахедів.

Раніше "Телеграф" писав, що буде зі світлом взимку.