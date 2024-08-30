Залишилось почекати лічені дні: у Раді розповіли, коли стабілізують роботу енергосистеми

Українські енергетики продовжують відновлювальні роботи

Вже за тиждень енергетична система України повернеться до режиму роботи, який був до масованого обстрілу 26 серпня. Енергетики працюють над тим, щоб поступово зменшувати тривалість відключень електроенергії.

Про в ефірі День.LIVE повідомив народний депутат Сергій Нагорняк. Він зазначив, що енергетики протягом тижня можуть локалізувати наслідки останніх обстрілів і відновити стабільну роботу системи.

Нагорняк наголосив, що на початку 2023 року виникала проблема з дефіцитом трансформаторів високої потужності. Проте, за його словами, наразі ця проблема вже вирішена.

"І "Укренерго", і інші наші енергогенеруючі компанії: "Укргідроенерго", і ТЕС, власники (як приватні, так і державні) налагодили комунікацію з виробниками обладнання. Тому гострої проблеми в постачанні обладнання немає", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики прогнозують важку зиму цього року на тлі регулярних обстрілів енергетичних систем та тривалих відключень світла. Проте гуманітарної катастрофи, якої всі бояться, скоріш за все не буде.