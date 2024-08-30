Зеленский недоволен энергетиками? СМИ узнали об интересном решении президента

По информации источников, глава "Укрэнерго" отказывается писать заявление на увольнение

Главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому, которому уже ищут замену, предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Его увольнение обсудили на Ставке Верховного главнокомандующего 30 августа.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники. Предложение Кудрицкому уволиться поступило непосредственно от Ставки.

Вместе с тем, источники издания Forbes подтверждают информацию о том, что отставку Кудрицкого обсуждали на Ставке. Более того, предложение о замене главы "Укрэнерго" поступило якобы от президента Украины Владимира Зеленского. Также источники сообщают, что Кудрицкий отказался писать заявление на увольнение по собственному желанию.

По информации УНИАН, главная причина — удары по энергообъектам. Главу "Укрэнерго" винят в том, что он не смог обеспечить защиту подстанций и станций от российских обстрелов.

"Кудрицкому сказали написать заявление об увольнении. Главная причина — из десяти попаданий по подстанциям, которые нанесла Россия, практически все закончились успехом, потому что станции не были должным образом укреплены. Степень готовности сооружений была от 20 до 80 процентов", — заявил источник в Минэнерго.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждали, среди прочего, состояние в энергосистеме страны после ударов. Он прямо не прокомментировал увольнение Кудрицкого, но намекнул, что"пришло время решений.

"Было сегодня несколько важных разговоров об энергетике – последствиях ударов и защите, которая должна быть. И неоднократно на заседаниях Ставки говорилось, решалось, что делать, как поступить, чем обеспечить. Сейчас время выводов", — заявил глава государства.

Решение об увольнении главы "Укрэнерго" принимает наблюдательный совет компании. В его состав входят три независимых члена и три представителя государства. Сам Кудрицкий пока никак не прокомментировал слухи о его отставке.

Напомним, что ВАКС обязал НАБУ открыть второе уголовное дело против Владимира Кудрицкого. Его обвиняют в нанесении ущерба государству на 716 млн грн в первые месяцы войны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине перестанут отключать свет. Энергетики сейчас прилагают максимум усилий, чтобы восстановить энергосистему после обстрелов.