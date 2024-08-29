Енергосистемі допоможе новий "інструмент"? В "Укренерго" розповіли, що буде зі світлом взимку

Наразі українські електростанції активно відновлюються.

Усі електростанції, пошкоджені масованими російськими обстрілами, не вдасться відновити до зими. Однак цього року Україна матиме інструмент, який допомагає енергосистемі.

Про це в інтерв’ю ВВС розповів керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, наразі українські електростанції, по яких завдали ударів, активно відновлюються, адже не всі вони були повністю знищені.

"Не можу розкрити інформацію конкретну, який відсоток, або скільки мегават генерації вже відновили і скільки відновлять на зиму. Тому що ця інформація досить чутлива і може дати ворогові якісь можливості прораховувати свої майбутні атаки", — сказав він.

При цьому, наголошує Кудрицький, усі 9 гігават, якими оперувала українська енергосистема, відновити не вийде. Тобто ми все одно оперуватимемо певним зниженим обсягом генерації порівняно з ситуацією, наприклад, лютого 2024 року.

"Ті плани з відновлення електростанцій, які були складені, вони зараз плюс-мінус виконуються, і електростанції йдуть плюс-мінус в графіку. Скільки ми, наприклад, очікували мати атомної, теплової чи гідрогенерації, станом на кінець серпня, плюс-мінус ми цими обсягами і оперуємо.", — пояснив голова "Укренерго".

Однак цього року, за словами Кудрицького, Україна отримає важливий інструмент, який допоможе енергосистемі — імпорт.

"Він був практично нульовий всю минулу зиму. У нас відключень минулої зими не було, але часто доводилося залучати аварійну допомогу нам як оператору з європейських країн. Це вже інструмент, так би мовити, останньої надії. І тільки буквально декілька місяців тому вже оновлений склад регулятора прийняв такі необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на нашому українському ринку і дозволити цьому імпорту заходити в країну. Цей імпорт, ця спроможність не заповнюється на 100%. Але взимку у нас точно буде досить суттєва підтримка з боку європейських країн.

Перш за все тому, що "Укренерго" об’єднало українську і європейську енергосистему, забезпечило цю технічну можливість імпорту, а економічну можливість забезпечили ці більш лібералізовані ціни саме на оптовому ринку електрики. Це не стосується тарифів домогосподарства, це стосується цін для бізнесу і цін на вільному енергетичному ринку", — додав він.

Якщо ж говорити про відновлення всієї нашої генерації, то Кудрицький вважає, що на це можуть піти роки. А деякі енергоблоки в найближчій перспективі не будуть відновлені взагалі. Все це через різний ступінь пошкоджень.

"Тому, якщо так підсумувати, база традиційної цієї генерації, особливо теплової, з кожним роком повномасштабної війни зменшується. Тому що масштабні обстріли час від часу призводять до того, що деякі енергоблоки настільки сильно виявляються пошкодженими, що їх в осяжній перспективі відновити неможливо.

І саме тому час грає проти традиційної генерації, і саме тому настільки критично важливо якомога швидше розгортати децентралізовану нову генерацію. Таку генерацію, яка буде стійкою до ракетних обстрілів. В силу своєї розосередженості, в силу великої кількості невеликих електростанцій", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні покращиться ситуація зі світлом.