Голові "Укренерго" терміново шукають заміну: хто в списку кандидатів та кому "насолив" Кудрицький

На його місце вже є 4 претенденти

Офіс президента спільно з Міністерством енергетики шукають заміну чинному голові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Наразі співбесіду пройшли 4 потенційних кандидати. Про це "Телеграфу" розповіло джерело в енергосфері.

Серед претендентів: ексдиректор "Хмельницькобленерго" Олег Козачук, в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Олександр Некрасов, голова наглядової ради "Оператора ринку" Дмитро Олефір та генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва. Останні були радниками чинного міністра енергетики Германа Галущенка.

"Ці співбесіди не є офіційними. Інформація почала з’являтись в кінці минулого тижня. Самі кандидати не соромляться ділитися своїми враженнями від співбесід. В галузі про це знають вже 30-50 людей", — розповідає співрозмовник "Телеграфу", знайомий із ситуацією.

Розмови особисто з Кудрицьким про його можливе звільнення ще не було. Згідно із законом, обранням керівника "Укренерго" має займатися наглядова рада, у якої, за інформацією "Телеграфу", наразі немає намірів звільнити чинного керівника.

Але джерело видання підтверджує, що в Кудрицького напружені стосунки як і з міністром Галущенком, так і з заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою, який також бере участь у відборі кандидата.

"Пан Кудрицький не влаштовує міністра, і можливо деяких заступників голови Офісу президента. Я думаю, що основна проблема в тому, що "Укренерго" – це компанія, в якій залишилось корпоративне управління, прозорі процеси і прозорі закупівлі", — розмірковує співрозмовник.

Доказом цій тезі співрозмовник називає залучення міжнародної допомоги для закупівлі обладнання. Також це свідчить про лояльність партнерів до самого голови "Укренерго".

Напруга між міністром та Кудрицьким почалась після намірів Міністерства керувати компанією в ручному режимі. Джерело згадує, що неодноразово були спроби змусити "Укренерго" переправляти гроші з балансуючого ринку електроенергії конкретним компаніям, а не так, як це передбачено в правилах ринку.

"Коли вони на це не погоджувались, то в Міністерстві були незадоволені. Так само були спроби ввести своїх людей в правління компанії поза конкурсом. Це не подобалось, я думаю, і незалежним членам наглядової ради", — розповідають "Телеграфу" на енергетичному ринку.

До того ж участь Шурми у можливому звільненні Кудрицького є невипадковою. За словами співрозмовника, завдяки платформі DataHub "Укренерго" вдалося встановити, що у 2023 році на окупованих територіях були споживачі електроенергії з української мережі. Про це компанія попередила міністерство. Пізніше журналісти встановили, що цими споживачами могли бути компанії брати Шурми.

"Так сталося, що сонячні електростанції на окупованих територіях отримували безоплатну електроенергію з підконтрольної частини енергосистеми, і ці сонячні електростанції належали брату Шурми. Розкриття цих даних, ймовірно, також не додає любові до "Укренерго", — розмірковує джерело.

Нагадаємо, Кудрицький заявив, що всі електростанції, пошкоджені масованими російськими обстрілами, не вдасться відновити до зими. Однак цього року Україна матиме інструмент, який допомагає енергосистемі.