АЗС хочуть змусити платити більше їхнього прибутку: експерти нещадно розкритикували новий законопроєкт

Уряд запропонував нову систему оподаткування для АЗС, яка може кардинально змінити ринок пального

Експерти паливної галузі розкритикували законопроєкт №11416, який пропонує суттєві зміни в оподаткуванні, зокрема для автозаправних станцій. Ця ініціатива спрямована на збільшення надходжень до бюджету в умовах війни, але може занапастити немережеві заправки.

Сьогодні адміністрування податку на прибуток (ПнП) для АЗС є складним процесом. На відміну від ПДВ, який можна відстежувати в режимі онлайн, для перевірки ПнП необхідно проводити документальні перевірки, що вимагає значних ресурсів.

Пропозиція уряду

Уряд пропонує ввести систему "авансової плати" ПнП, яка фактично є фіксованим щомісячним платежем. Розмір платежу пропонується розраховувати на основі обсягу резервуарного парку АЗС.

За попередніми розрахунками, середня АЗС має сплачувати близько 320 тис. грн на місяць. А це більше, ніж сьогодні платять навіть найбільші мережі АЗС в Україні.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що прив'язка податку до обсягу резервуарів не відображає реальної прибутковості АЗС. На його думку, розрахунок цього платежу теж виглядає дивно. Це обсяг резервуарного парку у кубометрах, помножений на половину мінімально встановленої заробітної плати. В середньому АЗС мають 80 кубів зберігання, мінімальна зарплата зараз 8000 грн. Тобто в середньому щомісяця АЗС і має сплачувати ці 320 тис. грн. Проблема ще й у тому, що 70% українських АЗС у 1 кварталі цього року не заробляли 320 тис. грн. Тобто з них хочуть взяти більше, ніж в них фізично є.

Він вважає, що з розрахунку маржинальності та прибутковості АЗС, мова може йти про 80-150 тис. грн ПнП на місяць залежно від обсягів реалізації. Але прив'язка до реалізації має свої ризики, бо пальне може просто піти "повз касу".

Зокрема ж, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук зазначає, що цей законопроєкт – не що інше, як механізм примусу малих АЗС до підняття цін. Адже для них такий платіж може стати вбивчим.

І якщо загалом ця реформа може не лише збільшити надходження до бюджету, але й сприяти очищенню паливного ринку від недобросовісних гравців. То механізми її реалізації ще вимагають значних доопрацювань.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт розповів, які ціни на пальне будуть після підвищення акцизів. Попри значне підвищення, використання автогазу все одно залишиться вигідним.