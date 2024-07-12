АЗС оштрафували на рекордну суму: здавалося б, ця схема "навару" вже в минулому

Ця схема ухилення від сплати податків все ще популярна

Здавалося б, часи, коли автозаправні станції могли легко ухилятися від сплати податків, продаючи пальне "повз касу", давно минули. Проте, як виявилося, деякі АЗС і досі намагаються обійти закон, ризикуючи отримати величезні штрафи. Особливо не чесно так поступати під час війни, коли державі важлива кожна копійка.

Державна податкова служба України провела масштабну перевірку автозаправних станцій і виявила численні порушення. Результати шокують: лише за перше півріччя 2024 року загальна сума штрафів, накладених на недобросовісні АЗС, перевищила 54 мільйони гривень. Це рекордний показник за останні роки, пише Еnkorr.ua

Що ж стало причиною таких суворих санкцій? Виявляється, деякі власники АЗС все ще намагаються приховати частину своїх доходів, не фіксуючи весь продаж через касові апарати. Така практика не лише позбавляє державний бюджет значних надходжень, але й створює нечесну конкуренцію на ринку пального.

За даними ДПС, в Україні наразі працює понад 1300 суб'єктів господарювання, які займаються роздрібним продажем пального. У них зареєстровано більше ніж 6700 касових апаратів. Однак, як показали перевірки, не всі з них використовуються належним чином.

Тільки за червень податківці провели 107 фактичних перевірок на АЗС. За їх результатами очікується донарахування штрафних санкцій на суму понад 7,2 мільйона гривень.

Податкова служба наголошує, що робота з виявлення порушників триває. Особлива увага приділяється тим АЗС, які не фіксують всі розрахункові операції та не забезпечують прозорість продажу через фіскальні реєстратори.

Цікаво, що подібні схеми ухилення від податків були досить поширеними на початку 2000-х років. Тоді багато АЗС використовували різні способи, щоб продавати частину пального без офіційного оформлення. Однак з розвитком технологій та посиленням контролю такі махінації стали набагато складнішими і ризикованішими.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відома мережа АЗС заявила про різке скорочення продажу через мобілізацію. Зниження об’єму продажу помітили ще на початку війни, але тоді на це були свої причини.