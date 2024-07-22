На додачу до акцизів: через нові податки малі АЗС в Україні можуть зникнути і здорожчає пальне

Нардепка вважає, що через це малі автозаправки просто зникнуть

Уряд України пропонує нові зміни в оподаткуванні АЗС. Це може призвести до закриття малих заправок та подорожчання пального.

Про це повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна, коментуючи законопроєкт №11416, поданий до Верховної Ради. Відповідне повідомлення з’явилось у телеграм-каналі народної обраниці.

Що саме може змінитись

Южаніна заявляє, що законопроєкт №11416 створений для лобіювання інтересів великого бізнесу. Він нібито передбачає збільшення доходів бюджету для фінансування армії, але за його допомогою фактично просуваються інтереси великих паливних компаній.

Зокрема, новий законопроєкт передбачає запровадження авансового платежу з податку на прибуток для АЗС у розмірі 4000 гривень на 1 куб. метр резервуарів для пального.

Для типової АЗС з резервуарами об'ємом 60 куб. метрів це означатиме щомісячний платіж у 240 тисяч гривень, або майже 3 млн гривень на рік. Такі суми можуть бути непомітними для великих мереж АЗС у великих містах, але стануть непосильним тягарем для малих заправок у селах та селищах.

Ця ініціатива, разом із підвищенням акцизів на пальне, неминуче призведе до зростання цін на пальне. Особливо відчутним це збільшення буде після зростання цін на пальне у результаті підвищення акцизів. Депутатка висловила занепокоєння, що такі зміни можуть призвести до закриття невеликих АЗС, які забезпечують паливом сільське населення та малий бізнес у віддалених регіонах.

Раніше "Телеграф" писав, які ціни будуть на пальне в Україні після підвищення акцизів. Зокрема, автогаз зросте на 4,5-5 гривень уже в вересні.