Кому насправді вигідні нові податки для АЗС і чи закриються сільські автозаправки: "Телеграф" розпитав експертів

Ціни на АЗС підвищаться, а малі автозаправки взагалі зникнуть?

Паливний ринок України може зазнати суттєвих змін через нові законодавчі ініціативи. Законопроєкт №11416, нещодавно поданий до Верховної Ради, ще не ухвалений навіть в першому читанні, але вже викликав занепокоєння. Зокрема, однією із перших забила на сполох народна депутатка Ніна Южаніна. Вона стверджувала, що, згідно із запропонованим новим фінансовим навантаженням у вигляді авансового платежу з податку на прибуток АЗС, ціни на пальне суттєво зростуть, а малі автозаправки у селах та містечках і зовсім позачиняються.

"Телеграф" звернувся до експертів паливної галузі, щоб дізнатися, чи все так погано, як стверджує Южаніна.

Артем Куюн, аналітик Консалтингової групи А-95, зазначає, що наразі механізми, які закладаються у цьому законопроєкті, дещо складно зрозуміти. "На українському паливному ринку проблема несплати податків стоїть дуже гостро. І якщо пальне та акциз хоча б якось адмініструються, то сплата операційних податків з бізнесу відсутня. Багато малих АЗС працюють офіційно без прибутку, вони не платять податок на прибуток відповідно, а деякі примудряються працювати ще й в збиток. А що то за бізнес, який не дає прибутку? Це все брехня і брутальна оптимізація податків.

Те ж саме, на думку Куюна, відбувається з відрахуванням з заробітної плати. Чому на одних АЗС працівники за документами отримують 6-7 тисяч гривень, а в інших — 20 тисяч офіційної зарплати. Ніхто б не працював за 7 тисяч, коли на сусідній АЗС отримують утричі більше. Це зарплата в конвертах.

Малі АЗС, як вважає Артем Куюн, також "нікуди не дінуться". В них є достатньо прибутків, щоб перекрити це фінансове навантаження. Проте є інша проблема.

У поданому до ВРУ проєкті №11416 уряд пропонує запровадити авансовий платіж з податку на прибуток для АЗС, місячний розмір якого складатиме 4000 гривень на 1 куб. метр резервуарів для пального, які розміщені на такій АЗС. Артем Куюн каже, що важко розрахувати, скільки повинна буде сплатити та чи інша автозаправка. "Є, наприклад, на АЗС 20 кубів резервуарів, але використовуються, наприклад, 10. Як це визначити?" — зазначає експерт. Це не дуже логічний підхід, вважає Куюн. Тому законопроєкт потрібно доопрацьовувати.

Кардинально іншу думку має президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Він вважає, що цей законопроєкт — результат неконкурентної боротьби преміальних брендів. І просте змушування до підіймання цін малих АЗС. Якщо зміни все ж таки ухвалять, то невеликі автозаправки справді можуть опинитись у скрутному становищі, адже такі суми для них будуть непідйомними. Окремо дивує механізм авансових платежів, адже звітувати треба за 1 місяць, а платити за 3 місяці. Як можна заплатити за прибуток, якого ще немає? Чи можливо спрогнозувати, скільки ти продаси пального за квартал.

"Побачимо, у якому вигляді його ухвалять (законопроєкт, — ред.)", — підсумував Косянчук.

Раніше "Телеграф" також писав, що АЗС відмовляють у заправці в каністри. Тепер купити пальне для генератора стало справжнім квестом.