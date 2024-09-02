Акцизы вырастут, а цены на бензин - нет? Эксперт дал неожиданный прогноз и назвал цифры

Сергей Куюн оценил "Телеграфу" возможные последствия налогового изменения и немного успокоил автовладельцев

В Украине после увеличения с 1 сентября акциза на горючее резкого ощутимого скачка цен на отечественных автозаправочных станциях (на бензин и дизельное топливо) не произойдет. На это повлияют несколько ключевых факторов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал руководитель консалтинговой компании "А-95", эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн.

— Мы не ожидаем подорожания ни бензина, ни дизеля. Поскольку закладывается небольшое повышение акциза на 1,5 гривны – 2 грн за литр в денежном эквиваленте. Кроме того, трейдеры ввезли очень много горючего в Украину со старым акцизом, которое будет реализовываться еще в течение всего сентября.

Кроме того, сложилась благоприятная мировая конъюнктура: цены на нефть немного просели. Поэтому все это позволит компенсировать в цене увеличение налоговой составляющей, компенсировать уменьшение закупочной стоимости и имеющимися запасами, — отмечает эксперт.

Комментируя прогноз Национального банка Украины о росте цен на топливо на 9% на розничном рынке до конца этого года, Сергей Куюн удивился такой цифре и подчеркнул: "Говорят, что в НБУ прогнозировали 9% роста, но я не знаю, откуда у них взялся такой прогноз" .

В то же время, как добавил энергоэксперт, сжиженный газ на АЗС будет дорожать. А среди главных причин он выделил следующие:

— более существенное повышение акциза, чем на бензин и дизель (расчетно 5,2 грн/л);

— ограниченность мощностей для хранения (невозможность создания больших запасов).

— Подорожание уже началось в августе, цены прибавили немного меньше гривны. Ожидаем, что средняя стоимость автогаза в сентябре вырастет до 33 грн/л. Однако экономическая эффективность сжиженного газа по отношению к бензину сохраняется, — объяснил он.

В то же время, как подытожил Сергей Куюн, уже в сентябре этого года государственный бюджет после повышения акциза на горючее получит дополнительно около 2,8 млрд грн, которые будут направлены на финансирование обороны.

Как сообщалось, начиная с сентября-2024, ставки акциза на бензин вырастут с 211,5 евро до 242,6 евро.

Ставки на дизельное топливо (ДТ) увеличатся со 139,5 евро до 177,6 евро.

Ставки на автогаз вырастут с 52 до 148 евро.

При этом соответствующий закон устанавливает график ежегодного увеличения акцизов. Цены будут расти в течение четырех лет.

К 2028 году на основные виды топлива установят следующие ставки акцизного налога:

на бензины — 359 евро за 1000 литров,

на газойле (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров,

на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

Ранее " Телеграф " также писал, что не все эксперты негативно оценивали повышение акцизов на горючее в Украине. Например, Сергей Куюн считал, что это повышение вполне логично и закономерно. И вообще государству уже давно пора начать зарабатывать на автогазе, ведь это прямой путь к укреплению обороноспособности страны.