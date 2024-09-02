Зеленський підписав закон: в Україні подорожчає паливо, на які ціни чекати у вересні

Подорожчає не тільки бензин, ціна зросте на дизель та автогаз

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне. Згідно з документом, перше підвищення очікується вже цього місяця.

Про це свідчить проект №11256-2. Документ оприлюднено на сайті парламенту.

Як виростуть акцизи

Починаючи з вересня, ставки акцизу на бензин зростуть із 211,5 євро до 242,6 євро.

Ставки на дизельне паливо (ДП) зростуть із 139,5 євро до 177,6 євро.

Ставки на автогаз збільшаться з 52 до 148 євро.

Закон встановлює графік щорічного збільшення акцизів. Ціни зростатимуть протягом чотирьох років.

До 2028 року на основні види палива встановлять такі ставки акцизного податку:

на бензини 359 євро за 1000 літрів,

на газойлі (дизельне паливо) – 330 євро за 1000 літрів,

на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

Зростання цін

Автори проекту розрахували, що ухвалення закону призведе до подорожчання:

бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр,

дизеля на 1,95 гривень,

автогазу на 5,8 гривні за літр.

У той же час директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн каже, що ціни на бензин та ДП після підвищення акцизів у вересні не зміняться.

Це пов’язано з тим, що закупівельні ціни у світі впали. Така ситуація створює можливості компенсувати ціну підвищення податку.

Однак вартість газу все ж таки може вирости сильно. Оскільки рівень підняття акцизу на нього буде вищим.

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