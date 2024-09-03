Кришталева вода і ялинові ліси: як восени виглядає озеро Синевир, що за 3 години їзди від Ужгорода

Краса цього місця запамʼятається вам надовго

З настанням осені вже не виникає питання, де б покупатися. Адже стає холодніше, тому хочеться просто помилуватися красивими пейзажами. Для цього не потрібно їхати за кордон, адже в Україні є достатньо чудових місць.

"Телеграф" розкаже, як дістатися до озера Синевир, що там можна подивитися та де зупинитися.

Синевир: що варто побачити

Озеро вважається найбільшим в Україні, його глибина сягає 26 метрів. Воно розташоване в Закарпатській області, глибоко в горах.

Відомий Національний парк простягнувся на 29 гектарів. Він належить до світової спадщини ЮНЕСКО.

Особливість Синевиру — в кришталевій воді, яка оточена ялиновими лісами. Озеро є настільки чистим, що можна побачити, як плаває форель та раки. Для збереження цієї чистоти в озері забороняється плавати.

Фото: Ірина Дворницька

Власне, туристи їдуть на Синевир, щоб помилуватись фантастично красивими виглядами на озеро, що супроводжується хвойними. Також можна не лише почути, а й побачити птахів, адже озеро розміщується високо в горах.

Для тих, хто цікавиться історією, розроблені екскурсії, під час яких зможете дізнатися легенди про озеро та як воно виникло.

Фото: Ірина Дворницька

Варто зазначити, що вхід на озеро є платним, але доволі бюджетним. За дитину треба заплатити 30 гривень, тоді як за дорослого — 60.

Заїжджаючи на територію власним транспортом, доведеться віддати 220 гривень, мікроавтобусом до 8 людей — 350.

Як дістатися на Синевир

Звичайно, найкращим варіантом добирання на озеро буде власний транспорт. Тоді можна підʼїхати максимально близько до озера за символічну плату.

Для цього треба їхати трасою Київ-Львів-Чоп. А після цього у селі Нижні Ворота треба повернути у бік селища Воловець. Звідти треба подолати ще майже 40 кілометрів до Міжгірʼя, а тоді вже до села Синевирська Поляна.

Фото: Ірина Дворницька

Можна дістатися й потягом. З великих міст, як-от, Києва, Одеси, Харкова, Львова діють рейси до станції Воловець. Там потрібно пересісти на автобус до села Синевирська Поляна. Пересадку також можна зробити в Ужгороді чи Мукачеві.

Фото: Ірина Дворницька

Також є комфортні тури, під час яких вас довезуть прямо до озера. Вони супроводжуються спеціальними програмами, куди входять тематичні екскурсії.

Де зупинитися на Синевирі

Озеро належить до території національного парку, тому тут не дозволено розкладати намети, палити вогонь, ловити рибу та купатись. З цієї причини зупинитися біля водойми не вийде, натомість це можна зробити в самому селі.

Вартість житла залежить від ваших забаганок. Найдешевше житло — приватні садиби, обійдуться від 100 гривень з людини без харчування. Це будуть кімнати з найпростішими умовами. Бази відпочинки стартують від 200-300 гривень з особи.

Найдорожчими є готелі, де ви можете поселитися у комфортні умови. Так, за двомісний номер доведеться віддати мінімум 700 гривень за 1 добу. Як варіант, також можна орендувати котедж. Таке задоволення обійдеться щонайменше у 1500 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, де можна відпочити в Україні восени. Ви будете вражені красою нашої країни, відвідавши ці місця.