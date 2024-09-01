Не одною "Софіївкою": куди відправитись в Україні на відпочинок восени — топ-5 місць (фото)

Дізнайтесь, куди поїхати в осінній сезон у відпустку чи просто на вихідні

Вважається, що найкращим часом для відпочинку є літо, зазвичай у курортній Одесі. Але це не зовсім так! Адже наша Україна надзвичайно красива і багата на туристичні зони восени, навіть під час війни. Подорожі в рідні місця — це гарна інвестиція в розвиток та стабільність держави.

Спекотні дні ще не закінчилися, але опале листя вже говорить про прихід нового сезону. Осінь — це не привід сидіти вдома та відмовлятися від подорожей. Попереду нас чекає чудова осіння пора, сповнена яскравих кольорів. "Телеграф" відібрав п'ять захоплюючих місць, які варто відвідати вже відсьогодні.

"Софіївка" в Умані

Національний дендрологічний парк "Софіївка" в Умані – це місце, де ви відчуєте себе в казці серед водоспадів і ставків. Також тут вас чекають граційні лебеді.

"Олександрія" у Білій Церкві

Дендрологічний парк "Олександрія", розташований у Білій Церкві Київської області, є одним з найбільших парків у Східній Європі.

Музей Миколи Гоголя

Заповідник-музей М. Гоголя – це місце в Полтавській області, де жив і творив письменник. Крім того, ви матимете можливість відвідати відомі села Диканьку та Сорочинці.

Острів Хортиця

Острів Хортиця, Запорізька область, є частиною семи чудес України, адже тут розташовувався центр українського козацтва – славнозвісна Запорізька Січ. Сьогодні це історико-культурний комплекс, який занурює відвідувачів в атмосферу XV-XVIII століть.

Скеля Рогози на острові Хортиця. Фото: uamodna.com

Місто Берегове

Місто в Закарпатській області, відоме своїми термальними водами. Тут захоплююча природа гармонійно переплітається з угорським колоритом. Місто також багате на культурно-історичні пам’ятки.

Термальний басейн "Жайворонок". Фото: karpaty.love

Україна відома своїми мальовничими туристичними місцями. Раніше "Телеграф" поділився ідеями для відпочинку на унікальних озерах нашої країни.