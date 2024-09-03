Хрустальная вода и елочные леса: как осенью выглядит озеро Синевир, что в 3 часах езды от Ужгорода

Красота этого места запомнится вам надолго

С наступлением осени уже не возникает вопроса, где бы покупаться. Ведь становится холоднее, потому хочется просто полюбоваться красивыми пейзажами. Для этого не нужно ехать за границу, ведь в Украине достаточно замечательных мест.

"Телеграф" расскажет, как добраться до озера Синевир, что там можно посмотреть и остановиться.

Синевир: что стоит увидеть

Озеро считается самым большим в Украине, его глубина достигает 26 метров. Оно расположено в Закарпатской области, глубоко в горах.

Известный Национальный парк протянулся на 29 гектаров. Он принадлежит к мировому наследию ЮНЕСКО.

Особенность Синевира – в хрустальной воде, которая окружена еловыми лесами. Озеро настолько чисто, что можно увидеть, как плавает форель и раки. Для сохранения этой чистоты в озере запрещается плавать.

Фото: Ирина Дворницкая

Собственно, туристы едут на Синевир, чтобы полюбоваться фантастически красивыми видами на сопровождаемое хвойными озеро. Также можно не только услышать, но и увидеть птиц, ведь озеро находится высоко в горах.

Для интересующихся историей разработаны экскурсии, во время которых сможете узнать легенды об озере и как оно возникло.

Фото: Ирина Дворницкая

Стоит отметить, что вход на озеро платный, но достаточно бюджетный. За ребенка нужно заплатить 30 гривен, тогда как за взрослого – 60.

Заезжая на территорию собственным транспортом, придется отдать 220 гривен, микроавтобусом до 8 человек – 350 гривен.

Как добраться на Синевир

Конечно, лучшим вариантом подбора на озеро будет собственный транспорт. Тогда можно подъехать максимально близко к озеру за символическую плату.

Для этого нужно ехать по трассе Киев-Львов-Чоп. А после этого в селе Нижние Ворота нужно повернуть в сторону поселка Воловец. Оттуда нужно преодолеть еще почти 40 километров в Межгорье, а потом уже в село Синевирская Поляна.

Фото: Ирина Дворницкая

Можно добраться и поездом. Из крупных городов, таких, как Киев, Одесса, Харьков, Львов действуют рейсы до станции Воловец. Там нужно пересесть на автобус в село Синевирская Поляна. Пересадку можно сделать в Ужгороде или Мукачево.

Фото: Ирина Дворницкая

Также есть комфортабельные туры, во время которых вас довезут прямо до озера. Они сопровождаются специальными программами, включающими тематические экскурсии.

Где остановиться на Синевире

Озеро принадлежит к территории национального парка, поэтому здесь не разрешено разводить палатки, жечь огонь, ловить рыбу и купаться. По этой причине остановиться у водоема не получится, но это можно сделать в самом селе.

Стоимость жилья зависит от ваших прихотей. Самое дешевое жилье – частные усадьбы, обойдутся от 100 гривен с человека без питания. Это будут комнаты с простыми условиями. Базы отдыха стартуют от 200-300 гривен с человека.

Самые дорогие отели, где вы можете поселиться в комфортные условия. Так, за двухместный номер придется отдать минимум 700 гривен за 1 сутки. Как вариант также можно арендовать коттедж. Такое удовольствие обойдется не менее 1500 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, где можно отдохнуть в Украине осенью. Вы будете впечатлены красотой нашей страны, посетив эти места.