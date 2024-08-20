Піщані пляжі і кришталево чиста вода: ідеальний відпочинок на Вінниччині (фото)
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Україна багата на неймовірної краси озера та курорти для відпочинку. Один із таких — Черепашинецький кар’єр, що на Вінниччині. Відпочинок там точно залишиться у вашій пам’яті надовго і не вдарить по гаманцю.
На Черепашинецький кар’єр з’їжджаються люди з усіх куточків України. І не дивно, адже це мальовниче місце — ідеальне і для сімейного відпочинку, і для відпустки з друзями. "Телеграф" розповідає, чому варто відвідати Черепашинецький кар’єр і скільки коштує відпочинок там.
Черепашинецький кар’єр
Вода в озері має бірюзовий відтінок і майже прозора. Оточений кар’єр зеленими хвойними лісами та пагорбами. Максимальна глибина у водоймі сягає 100 метрів. Колись у кар’єрі видобували граніт, однак зараз це курортне місце.
Ціни на відпочинок
На сторінці в Інстаграм однієї бази відпочинку на Черепашинецькому кар’єрі зазначено, що житло з усіма вигодами можна зняти від 2200 до 3500 гривень. Діткам до 3 років безкоштовно. На сторінці також вказано, що можна приїздити з тваринками. Також є можливість орендувати катамаран, лежак і навіть альтанки на воді. Ціни на розваги варіюються від 300 до 800 гривень.
Де знаходиться Черепашинецький кар’єр
Озеро розташоване у селі Черепашинці Калинівського району. Від Вінниці — 43 кілометри. Доїхати можна власним транспортом або на автобусі. Тричі на день ходить автобус "Вінниця — Голубівка" через село.
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