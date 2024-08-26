Законопроєкт про підвищення податків доопрацювали: чого тепер чекати українцям

Перша версія документа викликала значний резонанс

Законопроєкт, яким планується підвищити податки, доопрацювали. Найближчим часом його має розглянути Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, цей документ в перших тижнях вересня планують винести на голосування в парламенті.

Нардеп повідомив, що від старої версії законопроєкту залишилися наступні пункти:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

⁠встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

встановлення військового збору у розмірі 1% для третьої групи єдиного податку;

⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (змінена редакція).

Водночас, за його словами, у документ додали:

⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

⁠щомісячну звітність по податку на доходи фізичних осіб.

Своєю чергою голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив цю інформацію. Він також підкреслив декілька моментів у новій редакції законопроєкту:

податок на додану вартість не підвищується;

військовий збір на предмети розкоші прибрали;

1% податку з обороту виключили.

Гетманцев зазначив, що цим документом буде реалізована митна реформа і реформа БЕБ. Також, за його словами, видатки будуть скорочені та запроваджено дуже жорстку та ефективну детінізацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні збільшаться податки. Якщо відповідний законопроєкт приймуть, то продати чи купити квартиру буде важче, особливо якщо це не перша угода за рік.