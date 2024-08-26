Законопроєкт про підвищення податків доопрацювали: чого тепер чекати українцям
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Перша версія документа викликала значний резонанс
Законопроєкт, яким планується підвищити податки, доопрацювали. Найближчим часом його має розглянути Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, цей документ в перших тижнях вересня планують винести на голосування в парламенті.
Нардеп повідомив, що від старої версії законопроєкту залишилися наступні пункти:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;
- встановлення військового збору у розмірі 1% для третьої групи єдиного податку;
- встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (змінена редакція).
Водночас, за його словами, у документ додали:
- встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;
- підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
- щомісячну звітність по податку на доходи фізичних осіб.
Своєю чергою голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив цю інформацію. Він також підкреслив декілька моментів у новій редакції законопроєкту:
- податок на додану вартість не підвищується;
- військовий збір на предмети розкоші прибрали;
- 1% податку з обороту виключили.
Гетманцев зазначив, що цим документом буде реалізована митна реформа і реформа БЕБ. Також, за його словами, видатки будуть скорочені та запроваджено дуже жорстку та ефективну детінізацію.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні збільшаться податки. Якщо відповідний законопроєкт приймуть, то продати чи купити квартиру буде важче, особливо якщо це не перша угода за рік.