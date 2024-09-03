Мобілізацію ще однієї категорії громадян заборонять: Рада вже зробила перший крок

Розгляд документа продовжиться найближчими днями

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт 11379д про скасовання мобілізації військовозобов’язаних чоловіків з 18 до 25 років, яких визнали обмежено придатними за станом здоров'я. Цей документ покликаний виправити законодавчу колізію щодо таких чоловіків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, підтримали цей документ 295 народних депутатів.

Після голосування група нардепів заблокувала трибуну ВР. Вони вимагали поставити цей законопроєкт на голосування в цілому.

Проте голова парламенту Руслан Стефанчук не виніс його на голосування. Згодом він закрив засідання Верховної Ради.

Як пояснив пізніше нардеп Олексій Гончаренко, в середу, 4 вересня, на засіданні ВР першим рішенням буде голосування за скорочення термінів подання в цей законопроєкт правок до другого читання. За його словами, це означає, що на подачу правок буде не два тижні, а один.

"Дуже сподіваюсь, що це пришвидшить процедуру. Далі ці правки знову розгляне комітет з нацбезпеки і винесе це на голосування в зал", — підкреслив він

Як відомо, після прийняття нового закону про мобілізацію стався юридичний казус. Деякі призовники (громадяни, яких призивають на строкову службу) автоматично стали військовозобов’язаними.

Річ у тому, що до набуття чинності нового закону про мобілізацію, українці, які не могли проходити строкову службу за станом здоров’я, отримували статус "обмежено придатний" у воєнний час. Навесні цей статус скасували. Відповідно, громадяни отримали або статус "придатний" або "непридатний".

"Телеграф" раніше повідомляв, чи трапляються випадки мобілізації 18-річних українців. На запитання відповів нардеп від СН.