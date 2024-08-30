Мобілізація пенсіонерів: чи беруть до армії колишніх поліцейських

Службовців на пенсії переводять зі спеціального обліку

Під час загальної мобілізації на військову службу можуть залучити певну категорію осіб. Це стосується й правоохоронців, які вже вийшли на пенсію.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслює, що це питання є маніпулятивним. Пише Українське радіо.

Згідно з чинним законодавством України, жодних обмежень на мобілізацію колишніх працівників правоохоронних органів немає. Це означає, якщо поліціянт вийшов на пенсію в 40-45 років після служби, його можуть мобілізувати на загальних підставах.

За словами Веніславського, їх усіх переводять зі спеціального обліку на загальний військовий облік.

"Якщо поліцейський за станом здоров'я визнається придатним до військової служби, то він підлягає мобілізації на загальних засадах", — каже він.

Нагадуємо, що у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" відбулись певні зміни щодо мобілізації поліцейських. Вони повинні перейти зі спеціального обліку на загально військовий облік, але це не прирівнюється до їх мобілізації.

Згідно з документом, працівники Національної поліції не можуть отримати відстрочку від призову, але для них є функція бронювання.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати пенсіонерів МВС. Згідно з новим законодавством про мобілізацію в Україні, пенсіонери силових структур мають також перебувати на військовому обліку.