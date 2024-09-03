Мобилизацию еще одной категории граждан запретят: Рада уже сделала первый шаг

Рассмотрение документа продолжится в ближайшие дни

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 11379д об отмене мобилизации военнообязанных мужчин с 18 до 25 лет, признанных ограниченно пригодными по состоянию здоровья. Этот документ призван исправить законодательную коллизию в отношении таких мужчин.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, поддержали этот документ 295 народных депутатов.

После голосования группа нардепов заблокировала трибуну ВР. Они потребовали поставить этот законопроект на голосование в целом.

Однако глава парламента Руслан Стефанчук не вынес его на голосование. Впоследствии он закрыл заседание Верховной Рады.

Как пояснил позже нардеп Алексей Гончаренко, в среду, 4 сентября, на заседании ВР первым решением будет голосование за сокращение сроков подачи в этот законопроект поправок ко второму чтению. По его словам, это означает, что на подачу правок будет не две недели, а одна.

"Очень надеюсь, что это ускорит процедуру. Далее эти правки снова рассмотрит комитет по нацбезопасности и вынесет это на голосование в зал", — подчеркнул он.

Как известно, после принятия нового закона о мобилизации произошел юридический казус. Некоторые призывники (граждане, призываемые на срочную службу) автоматически стали военнообязанными.

Дело в том, что до вступления в силу нового закона о мобилизации, украинцы, которые не могли проходить срочную службу по состоянию здоровья, получали статус "ограниченно пригодный" в военное время. Весной этот статус был отменен. Соответственно, граждане получили либо статус "пригодный" или "непригодный".

"Телеграф" ранее сообщал, случаются ли случаи мобилизации 18-летних украинцев. На вопросы ответил нардеп от СН.