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Повістку від ТЦК можуть анулювати: за яких умов

Автор
Кароліна Терещенко
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ТЦК
ТЦК. Фото Колаж "Телеграфу"

Бажано мати при собі всі неохідні документи

Під час війни та загальної мобілізації, українським чоловікам можуть вручити повістку будь-де та за будь-яких умов. Є випадки, коли її можуть анулювати.

Це стосується громадян, які мають відстрочку чи бронь від призову. Про це розповів Роман Горбач, керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України, у коментарі для Military Media Center.

За його словами, якщо заброньованому чоловіку все ж таки вручили повістку, йому необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де її буде анульовано за наявності документів, що підтверджують право на відстрочку.

Однак для уникнення проблем, чоловікам з бронею краще носити ці документи при собі, щоб не отримати повістку на вулиці.

"І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде", — зазначає Горбач.

Хто має право на бронювання

Нагадуємо, що з 1 вересня на відстрочку можуть розраховувати: народні депутати та їхні помічники; бенефіціарні власники підприємств критичної важливості; державні службовці, які займаються аналітикою законопроєктів або підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів.

Відстрочка також може надаватися працівникам підприємств, важливих для функціонування та оборони держави, зокрема:

  • поліції, рятувальної служби, органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • компаній зі сфери медіа та культури;
  • виробників товарів для армії, підприємств, які виготовляють і ремонтують військову техніку та боєприпаси;
  • підприємств із мобілізаційними завданнями та інших критично важливих для економіки підприємств.

Згідно з новими правилами, звичайні підприємства можуть забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників строком на 6 місяців. Однак є виключення.

Раніше "Телеграф" писав, які документи мають носити при собі чоловіки під час воєнного стану. Це стосується всіх, як призовників, так резервістів.

Теги:
#Мобілізація #Повістка #Відстрочка #Бронь від мобілізації